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20:37, 2 ноября 2022Россия

Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому

Кадыров заявил, что Зеленский будет «главным уборщиком» на проспекте Путина в Грозном

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский будет «главным уборщиком» на проспекте Владимира Путина в Грозном. Такую должность придумал украинскому президенту глава Чечни Рамзан Кадыров, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Скоро мы закончим, уничтожим этот сатанизм, фашизм. Этого чертенка Зеленского привезем в Грозный», — сказал политик.

Он добавил, что Зеленский на проспекте Владимира Путина будет назначен «старшим уборщиком». «Я ему должность придумал», — заключил глава республики.

Ранее Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».

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Никита Абрамов
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