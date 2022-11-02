Android-смартфоны оказались не готовы к отказу от сим-карт

Huawei Central: переход на eSIM окажется проблемным для владельцев Android-смартфонов

Журналисты издания Huawei Central оценили перспективы отказа от традиционных сим-карт на смартфонах Android. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам специалистов, Apple оказалась первым производителем смартфонов, который отказался от физических сим-карт в своих устройствах. Однако полный переход к виртуальным сим-картам, по мнению журналистов, в случае Android-девайсов может быть проблематичным.

В материале говорится, что стандарт eSIM позволяет быстро и удаленно настроить сотовый тариф. Также виртуальную карту невозможно скопировать и пользоваться ею без кражи самого устройства. Однако в настоящий момент многие пользователи Android-смартфонов не готовы к технологии eSIM, так как виртуальные сим-карты в основном применяются в дорогих телефонах.

Также журналисты отметили, что повторная настройка сотового тарифа в случае смены смартфона возможна только при личном обращении к оператору связи. По словам авторов, в настоящий момент процесс переноса eSIM с одного телефона на другой возможен только на смартфонах Google Pixel и аппаратах Samsung, подключенных к связи T-Mobile.

В начале сентября специалисты агентства GlobalData рассказали о последствиях выхода смартфонов Apple без слота для сим-карты. По словам аналитиков, большая часть провайдеров еще не готова к тому, чтобы предоставлять свои услуги исключительно виртуальным образом.