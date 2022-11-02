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00:07, 2 ноября 2022Наука и техника

В суде над водителем Tesla увидели противостояние человека и машины

Reuters: автопилот Tesla окажется под пристальным вниманием из-за смертельного ДТП

Фото: Mike Blake / Reuters

В США впервые состоится суд над водителем Tesla, который устроил ДТП во время движения на автопилоте. Об этом сообщает Reuters.

Судебный процесс, на котором разберут случившееся в 2019 году смертельное ДТП, начнется в Лос-Анджелесе 15 ноября. Обвиняемый Кевин Джордж Азиз Риад находился за рулем автомобиля Tesla, который в режиме автопилота проехал на красный сигнал светофора и протаранил Honda Civic — находившиеся в машине водитель и пассажир погибли на месте. По словам собеседников Reuters, из-за ДТП система автопилотирования Tesla окажется под пристальным вниманием.

По информации источников агентства, Министерство юстиции США изучает вопрос о том, стоит ли привлекать Tesla к ответственности. Опрошенные журналистами юристы и специалисты в области беспилотных автомобилей увидели в будущем судебном процессе противостояние человека и машины.

«Государству будет трудно доказать вину человека-водителя, потому что некоторые части задачи выполняет Tesla», — отметил профессор юридического факультета Джорджтаунского университета Эдвард Уолтерс. По словам специалистов, судебное разбирательство поможет ответить на вопрос, опережают ли технологии юридические стандарты.

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«Я не могу сказать, что водитель не виноват, но система Tesla, автопилот и представители Tesla побуждают водителей быть менее внимательными», — заявил представляющий интересы родственников погибших в ДТП адвокат Дональд Славик. По словам Славика, в Tesla знают, что их система автопилотирования не является полностью рабочей, однако дают к ней доступ обычным водителям.

В конце октября стало известно, что Tesla не получит одобрение для выпуска полного автопилота до конца года. Компании не удалось убедить власти, что ее автомобили могут передвигаться без человека за рулем.

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Андрей Ставицкий
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