В суде над водителем Tesla увидели противостояние человека и машины

Reuters: автопилот Tesla окажется под пристальным вниманием из-за смертельного ДТП

В США впервые состоится суд над водителем Tesla, который устроил ДТП во время движения на автопилоте. Об этом сообщает Reuters.

Судебный процесс, на котором разберут случившееся в 2019 году смертельное ДТП, начнется в Лос-Анджелесе 15 ноября. Обвиняемый Кевин Джордж Азиз Риад находился за рулем автомобиля Tesla, который в режиме автопилота проехал на красный сигнал светофора и протаранил Honda Civic — находившиеся в машине водитель и пассажир погибли на месте. По словам собеседников Reuters, из-за ДТП система автопилотирования Tesla окажется под пристальным вниманием.

По информации источников агентства, Министерство юстиции США изучает вопрос о том, стоит ли привлекать Tesla к ответственности. Опрошенные журналистами юристы и специалисты в области беспилотных автомобилей увидели в будущем судебном процессе противостояние человека и машины.

«Государству будет трудно доказать вину человека-водителя, потому что некоторые части задачи выполняет Tesla», — отметил профессор юридического факультета Джорджтаунского университета Эдвард Уолтерс. По словам специалистов, судебное разбирательство поможет ответить на вопрос, опережают ли технологии юридические стандарты.

«Я не могу сказать, что водитель не виноват, но система Tesla, автопилот и представители Tesla побуждают водителей быть менее внимательными», — заявил представляющий интересы родственников погибших в ДТП адвокат Дональд Славик. По словам Славика, в Tesla знают, что их система автопилотирования не является полностью рабочей, однако дают к ней доступ обычным водителям.

В конце октября стало известно, что Tesla не получит одобрение для выпуска полного автопилота до конца года. Компании не удалось убедить власти, что ее автомобили могут передвигаться без человека за рулем.