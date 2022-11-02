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20:21, 2 ноября 2022Бывший СССР

Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией

Власти Латвии решили продлить режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Латвии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией. Об этом сообщает портал LSM.

Отмечается, что режим ЧС, действующий с 2021 года, был продлен до 10 февраля 2023 года. Он будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Портал отмечает, что министерство юстиции выступало против продления режима ЧС.

С начала 2021 года на границу между Белоруссией, Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться мигранты из стран Ближнего Востока. Миграционный кризис обострился в ноябре того же года, когда колонна людей предприняла попытку штурма границы неподалеку от пропускного пункта «Брузги».

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на польско-белорусской границе ввиду миграционного кризиса появилось множество безымянных могил. Неравнодушные поляки отыскивают тела погибших мигрантов в лесах и хоронят самостоятельно, утверждает он.

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Алевтина Запольская
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