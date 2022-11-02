США пригрозили Ирану из-за конфликта с Саудовской Аравией

Reuters: США пригрозили ответить Ирану в случае эскалации конфликта с Саудовской Аравией

США ответят Ирану в случае эскалации конфликта с Саудовской Аравией, пригрозил представитель Белого дома. Его слова приводит Reuters.

«Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — сказал представитель Совета национальной безопасности.

Ранее Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки, в которых говорится о будущей «неизбежной атаке» Ирана на страну. Уточняется, что Тегеран обвинил США, Великобританию, Израиль и Саудовскую Аравию в организации протестов, связанных с гибелью Махсы Амини.

В сентябре в Иране начались беспорядки после смерти Махсы Амини, которую задержал специальный отряд полиции, следящий за соблюдением шариатских норм. Спустя несколько дней после задержания Амини скончалась в больнице.