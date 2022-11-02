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03:52, 2 ноября 2022Экономика

В Японии заявили о невозможности выжить без российских нефти и газа

Глава Itochu Окафудзи заявил, что Япония не выживет без закупок российских нефти и газа

Фото: Unsplash.com

Глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил, что Японии невозможно обходиться без закупок российских нефти и газа. Его слова приводит газета Financial Times.

Бизнесмен подчеркнул, что в отличии от Европы или США страна в энергетических нуждах полностью зависит от иностранных партнеров, поэтому разорвать связи с Россией из-за санкций невозможно.

«Реальность такова, что мы не выживем, если не будет продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше», — сказал Окафудзи.

Он подверг критике политику геополитического давления на компании и попытки заставить их создать блоки стран для сотрудничества. Глава Itochu назвал такой подход негативным сценарием развития мировой экономики.

Ранее правительство Японии впервые за семь лет призвало население и бизнес экономить электроэнергию в зимний период. С соответствующим заявлением выступил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

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Марина Совина
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