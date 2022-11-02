Няня из российского детсада тайком засняла издевательства воспитателя над детьми

Няня детсада в Татарстане засняла издевательства воспитателя над детьми и показала полиции

Няня детсада в городе Азнакаево в Татарстане тайком сняла на видео издевательства одной из воспитательниц над двухлетними детьми и показала запись родителям, а также полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации издания, няня, которую поставили на замену заболевшей сотрудницы, стала свидетелем того, как воспитательница бьет детей по лицу, орет на них, толкает и закрывает в коридоре. Женщина решила снять это на видео. Полученные кадры няня показала матери одной из девочек, а также заявила об издевательствах в полицию, пишут авторы поста. Кроме того, 26 октября в образовательном учреждении прошла служебная проверка, по итогам которой были уволены три педагога.

В свою очередь, региональная прокуратура начала проверку детсада после публикации видео в соцсетях.

Ранее в Сочи две воспитательницы детского сада систематически избивали воспитанников с аутизмом. Издевательства над детьми попали на видео. На кадрах видно, как одна из женщин бьет одного малыша руками и книгой по голове руками и предметом. Все это сопровождается оскорблениями. Позже стало известно, что детский сад, где работали педагоги, закрыли в связи с многочисленными нарушениями.