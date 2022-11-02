Заместитель комбата «Осетия» с позывным Витос погиб на Украине

Меняйло сообщил о гибели в ходе СВО заместитель командира батальона «Осетия» Жидаева

Заместитель командира батальона «Осетия» Виктора Жидаев погиб в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Я знал Витоса — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну», — написал он.

По словам Меняйло, у Жидаева был большой боевой опыт. Глава региона уточнил, что он погиб в бою, прикрывая товарищей. «Но мы обязательно завершим начатое им! Потому что за нами – правда, а, значит, и победа будет за нами!» — добавил он.

В июле глава Северной Осетии попал под обстрел на территории проведения СВО в Запорожской области. Меняйло поехал посмотреть на добровольцев из региона, и на передовой в Запорожской области «по ним прилетела кассета».