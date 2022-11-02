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09:37, 2 ноября 2022Спорт

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

«Миннесота» обыграла «Монреаль» в матче НХЛ, дубль на счету российского форварда Капризова

Фото: Adrian Wyld / Globallookpress.com

«Миннесота Уайлд» обыграла «Монреаль Канадиэнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев площадки. Одержать победу «Миннесоте» помог российский форвард Кирилл Капризов, на счету 25-летнего хоккеиста дубль. Его признали второй звездой матча. Также заброшенными шайбами отметились Мэйсон Шоу и Мэт Болди.

В текущем сезоне Капризов провел десять матчей в регулярном чемпионате. В его активе восемь заброшенных шайб и пять результативных передач.

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона 2020/2021.

Дарья Коршунова
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