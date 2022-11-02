Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 2 ноября 2022Наука и техника

В России рассказали об умной крылатой ракете

Военный эксперт Леонков сообщил, что умную ракету Х-32 сложно сбить

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская крылатая ракета воздушного базирования Х-32 может поражать корабли и наземные цели. О возможностях авиационного боеприпаса военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям».

Леонков сообщил, что ракета Х-32 класса «воздух-корабль» является высокоточным оружием, поэтому ее можно использовать для поражения наземных целей. Он отметил, что Х-32 с дальностью пуска около 600 километров предназначена для борьбы с кораблями первого ранга.

«И на этой дальности она должна поразить корабль так, чтобы вывести его из строя либо утопить. В зависимости от того, какой корабль, рассчитывается так называемый наряд ракет, сколько нужно. Ракета умная, сверхзвуковая, применяет различные противозенитные маневры, чтобы ее было сложно сбить», — сказал Леонков.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Эксперт отметил, что ракета имеет различные профили полета и подлета к цели. По словам Леонкова, средства противовоздушной обороны противника «явно не знакомы с апертурой излучения этой ракеты».

В сентябре военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский предположил, что аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал» точнее, чем ракеты Х-22 и Х-32.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кадыров прокомментировал увольнение Алаудинова
Фермер шел домой, внезапно встретил крокодила и отбился от него серпом
Шольц заявил о поддержке Германией политики «одного Китая»
Польша изъяла у посольства России базу отдыха
Российский боец UFC рассказал о переносе боя из-за проблем со въездом в США
В России рассказали об умной крылатой ракете
На Украине заявили о поддержке Маском работы Starlink в стране
Военные Сербии сбили неизвестный беспилотник
Звезда «Спасателей Малибу» купила новый дом
Семья арендовала гроб для вечеринки и получила его вместе с останками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.