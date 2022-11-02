В России рассказали об умной крылатой ракете

Военный эксперт Леонков сообщил, что умную ракету Х-32 сложно сбить

Российская крылатая ракета воздушного базирования Х-32 может поражать корабли и наземные цели. О возможностях авиационного боеприпаса военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям».

Леонков сообщил, что ракета Х-32 класса «воздух-корабль» является высокоточным оружием, поэтому ее можно использовать для поражения наземных целей. Он отметил, что Х-32 с дальностью пуска около 600 километров предназначена для борьбы с кораблями первого ранга.

«И на этой дальности она должна поразить корабль так, чтобы вывести его из строя либо утопить. В зависимости от того, какой корабль, рассчитывается так называемый наряд ракет, сколько нужно. Ракета умная, сверхзвуковая, применяет различные противозенитные маневры, чтобы ее было сложно сбить», — сказал Леонков.

Эксперт отметил, что ракета имеет различные профили полета и подлета к цели. По словам Леонкова, средства противовоздушной обороны противника «явно не знакомы с апертурой излучения этой ракеты».

В сентябре военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский предположил, что аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал» точнее, чем ракеты Х-22 и Х-32.