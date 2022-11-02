Микропластик обнаружили в организме китов

Nature Communications: киты ежедневно поглощают до десяти миллионов частиц микропластика

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили в организме китов микропластик. Оказалось, что животные ежедневно поглощают более десяти миллионов частиц пластика вместе с планктоном. Результаты работы описаны в журнале Nature Communications.

Усатые киты — самые крупные из современных млекопитающих, имеют на верхней челюсти от 360 до 800 пластин, которые затем разделяются на щетинки, с помощью которых животное процеживает из воды планктонных моллюсков, ракообразных и мелких рыб. Новое исследование показывает, что помимо пищи киты вынуждены потреблять еще и множество пластика из-за загрязнения океанов.

Экологи изучили те районы акватории Земли, в которых ранее были зафиксированы наиболее крупные скопления пластикового мусора. Всего ученые наблюдали за двумя сотнями китов, среди которых были как усатые, так и зубатые киты. Оказалось, что млекопитающие из первой группы ежедневно потребляют около десяти миллионов частиц пластика, а те животные, которые питаются рыбой, съедают более 500 тысяч частиц микропластика. Подобная диета приводит к стремительному накоплению пластика в организме китов, что формирует соответствующие проблемы со здоровьем.

В сентябре словацкие специалисты из Прешовского университета впервые зарегистрировали микропластик в листьях растения из рода росянка.