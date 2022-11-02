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22:30, 2 ноября 2022Россия

Школьные учебники призвали проверять на наличие ЛГБТ-пропаганды

Минпросвещения призвало проверять содержание школьных учебников на наличие ЛГБТ-пропаганды

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Минпросвещения России призвало проверять содержание школьных учебников на наличие ЛГБТ-пропаганды во время проведения экспертизы. Об этом говорится в опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказе.

Ведомство предложило допускать к использованию лишь те учебники, которые соответствуют необходимым критериями. «Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи», — заявлено в тексте документа.

Помимо этого министерство подчеркнуло необходимость учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения государственной границы и территории России, а также ее субъектов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн указал, что законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не подразумевает полного запрета этого сообщества как явления. Он подчеркнул, что речь не идет о запрете на упоминание ЛГБТ.

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Варвара Кузьмина
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