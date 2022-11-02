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13:11, 2 ноября 2022Россия

Академик РАН указал на последствие закона о пропаганде ЛГБТ для ситуации с ВИЧ

Академик РАН Покровский предрек сложности с выявлением ВИЧ из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

Фото: Andreas Arnol / Globallookpress.com

Запрет ЛГБТ-пропаганды в России может привести к сложностям с выявлением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у гомосексуалов. На это последствие находящегося на рассмотрении Госдумы законопроекта указал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению доктора медицинских наук, гомосексуальные мужчины начнут скрывать свою ориентацию от специалистов, что затруднит проведение профилактических мероприятий. Покровский подчеркнул, что это несущественно повлияет на ситуацию с ВИЧ. «Сейчас тоже не все люди, которые вступают в гомосексуальные связи, об этом сообщают, поэтому мы всегда делаем определенную правку на этот момент и считаем, что несколько выше заболеваемость в этой группе, чем идет по статистическим данным», — объяснил он.

Однако эпидемиолог допустил, что в будущем эти правки придется увеличивать. Кроме того, для полного представления о ситуации с распространением ВИЧ в России появится необходимость в специальных исследованиях.

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Ранее Покровский заявил, что с 2020-го по 2030 год в России прогнозируется выявление 660 тысяч новых случаев ВИЧ. По его словам, в стране инфицированы до 1,5 миллиона граждан, что составляет примерно один процент от всего населения.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении проект закона о запрете в ЛГБТ-пропаганды. Также документ предусматривает запрет информации с призывом к смене пола и пропаганду педофилии. Законопроект затрагивает интернет, СМИ, книги, аудиовизуальные сервисы, кино и рекламу. Максимальное наказание для юрлиц составляет 10 миллионов рублей.

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Константин Лысяков
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