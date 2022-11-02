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Порту
2:1
Завершен
Атлетико М
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Марсель
1:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Спортинг
1:2
Завершен
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Ливерпуль
2:0
Завершен
Наполи
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Виктория Пльзень
2:4
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Бавария
2:0
Завершен
Интер М
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
01:02, 2 ноября 2022Спорт

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

«Порту», «Брюгге» и еще шесть клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Фото: Reuters

Определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из группы А в весеннюю стадию турнира пробились итальянский «Наполи» и английский «Ливерпуль». Первые два места в группе В заняли португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге». Также в плей-офф оказались мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер» (группа С), немецкий «Айнтрахт» и английский «Тоттенхэм» (группа D).

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды отстранены от Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Остальные участники плей-офф также определятся 2 ноября. Финал турнира состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Анастасия Борисова
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