Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

«Порту», «Брюгге» и еще шесть клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из группы А в весеннюю стадию турнира пробились итальянский «Наполи» и английский «Ливерпуль». Первые два места в группе В заняли португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге». Также в плей-офф оказались мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер» (группа С), немецкий «Айнтрахт» и английский «Тоттенхэм» (группа D).

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды отстранены от Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Остальные участники плей-офф также определятся 2 ноября. Финал турнира состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.