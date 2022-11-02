Линдси Лохан призналась в зависти к молодым актрисам из-за возможностей говорить о себе

Американская актриса Линдси Лохан заявила в интервью журналу Cosmopolitan, что завидует молодым актрисам, которые активно пользуются соцсетями.

Артистка отметила, что раньше у звезд не было возможности рассказать о себе. «Когда я только начинала в этой индустрии, ни у кого из нас не было возможности контролировать собственное изображение [в СМИ]. Были снимки от папарацци, с которыми носились люди. Хорошо, что в наше время люди могут сами сказать, кто они и кем они хотят быть. Я очень это ценю, но и отчасти завидую [таким людям], потому что у меня этого не было», — высказалась Лохан.

Актриса добавила, что сейчас соцсети стремительно развиваются, поэтому ей приходится делать все возможное, чтобы не отставать от новых тенденций. Лохан призналась, что ей приходится несколько раз проверять свои посты перед публикацией в интернете.

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