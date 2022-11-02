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16:20, 2 ноября 2022Бывший СССР

В МИД России отреагировали на высылку российского дипломата из Молдавии

МИД России обвинил Молдавию в демонтаже сотрудничества из-за высылки дипломата

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России отреагировал на высылку российского дипломата из Молдавии, отметив, что Кишинев взял курс на демонтаж двустороннего сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что действия молдавских властей не останутся без ответа с российской стороны.

Ранее стало известно, что Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после падения ракеты на территорию республики. Ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате произошедшего никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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