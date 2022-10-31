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18:55, 31 октября 2022Бывший СССР

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России

Молдавский МИД объявил дипломата из РФ персоной нон грата из-за ударов по Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после падения ракеты на территорию республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны в своем Telegram-канале.

«МИДЕИ сообщает о принятом решении объявить персоной нон грата на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова. (...) Ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности», — заявили в ведомстве.

В МИДЕИ подчеркнули, что обстрел украинских объектов энергетики несет угрозу энергетической безопасности Молдавии. Согласно заявлению министерства, молдавское население ощущает на себе «разрушительные последствия» проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). В результате произошедшего нет пострадавших, в некоторых домах населенного пункта Наславча были выбиты окна. Как сообщает МВД республики, район оцепили, а на место прибыли следователи.

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Кристина Есикова
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