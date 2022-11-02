«Известия»: в России стало сложнее получить ипотеку с минимальным взносом

Ужесточение требований банков по выдаче необеспеченных кредитов привело к тому, что многие заемщики не могут воспользоваться ими для получения ипотеки с минимальным взносом. О том, что россиянам без накоплений стало сложнее получить кредит на жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.

В апреле-июне 2022 года только пять тысяч заемщиков воспользовались потребкредитом в качестве первоначального взноса — это в шесть раз меньше, чем в 2021 году. Сократилась и доля подобных случаев: в последнем квартале 2021-го их было шесть процентов, а во втором квартале 2022-го — менее четырех процентов. В Центробанке добавили, что снижение доли ипотеки, по которой менее чем за квартал до получения был взят потребкредит, также связано с удорожанием последнего вида займов.

Несмотря на то что ипотека стала менее доступной для россиян без сбережений, эксперты считают, что благодаря этому рынок становится более здоровым. «Наличие первоначального взноса ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилую недвижимость и необходимостью реализации предмета залога по необслуживаемым кредитам. Поэтому уровень первоначального взноса коррелирует с частотой дефолтов по кредитам: уровень дефолтов у заемщиков с низким первоначальным взносом значительно выше, чем у других заемщиков», — пояснили в Центробанке.

Ранее в ноябре россиян предупредили о возможном подорожании ипотеки. Эксперты считают, что ставки будут расти до февраля 2023 года, хотя резких скачков не ожидается.