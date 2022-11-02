Мисс Аргентина и мисс Пуэрто-Рико поженились после двух лет тайных отношений

Daily Mail: мисс Аргентина и мисс Пуэрто-Рико поженились

Мисс Пуэрто-Рико и Мисс Аргентина тайно поженились после двух лет отношений, рассказали о своей любви и удивили подписчиков. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Мариана Варела из Аргентины и 22-летняя Фабиола Валентин из Пуэрто-Рико впервые встретились в 2020 году, когда представляли свои страны на конкурсе Miss Grand International. До тайного бракосочетания девушки не афишировали свои отношения и делали вид, что между ними просто дружба.

После объявления о свадьбе молодожены опубликовали в социальных сетях ролик, в котором они показали романтическую поездку, квартиру и момент, как Валентин делает предложение Вареле в окружении золотых шаров с надписью «Выйдешь за меня?» Девушки подписали видео так: «Мы решили рассказать о наших отношениях в этот особенный день».

Влюбленные также поделились фотографией своих рук с почти одинаковыми обручальными кольцами из белого золота с бриллиантами.

Ранее сообщалось, что 37-летняя Лорен Берджес из американского штата Калифорния развелась с мужем спустя четыре года брака после того, как призналась ему в гомосексуальности. «Это было очень тяжело, но он отнесся с пониманием и поддержал меня», — рассказала она.