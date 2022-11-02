В Москве самосвал смял такси с пассажиром и попал на видео
За несколько секунд до смявшего такси наезда грузовика на улице 1905 года в Москве к таксисту в салон сел пассажир. Смертельная авария попала на видео, которое опубликовал московский Дептранс. Кадры опубликованы в Telegram-канале службы.
На кадрах видно, что таксист остановился на специальной разметке перед автобусом, чтобы забрать пассажира. Уже через три секунды самосвал на большой скорости въезжает в такси и протаскивает машину на несколько метров вперед. В результате такси с пассажиром и водителем оказалось смято между автобусом и самосвалом.
В столичной прокуратуре заявили, что по предварительной информации и водитель и пассажир погибли. «На месте ДТП работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Кировской области пьяный водитель сбил на обочине четырех школьников, одна девочка погибла, другой мальчик попал в реанимацию.