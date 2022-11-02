В Германии назвали Зеленского с маленьким Наполеоном

Junge Welt: желающий победы президент Зеленский является «маленьким Наполеоном-2022»

Украинский лидер Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, является «маленьким Наполеоном-2022». Такое мнение выразил журналист Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt.

Как считает автор из Германии, добиться победы украинский президент намерен с помощью НАТО. «Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — отметил он.

Поэтому, полагает журналист, Зеленский ведет свою игру, ставка в которой — весь мир. А Запад ему в этом потворствует. Так, президент США Джо Байден вооружая Киев, «выстилает мостик» к взаимной ликвидации США и России. «Не пренебрегает ли президент США здравым смыслом?» — задается вопросом Лаутербах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).