В Перми пройдет десятидневный фестиваль органной музыки

В Пермской краевой филармонии открылся XVII фестиваль органной музыки

В Пермской краевой филармонии 31 октября начался XVII фестиваль органной музыки, в котором примут участие ведущие органисты из России, Германии, Японии и Абхазии. Об этом сообщает газета «Звезда».

Афиша фестиваля рассчитана на 10 дней. Официальное открытие состоялось 1 ноября.

Концепция XVII фестиваля органной музыки — «Орган плюс». То есть, этот инструмент будет звучать не только с камерным оркестром, фортепиано, саксофоном, гобоем, флейтой, трубой, но и с роговым оркестром, шотландской волынкой, вистлами (кельтская флейта), дудуком, художественным словом и хоровым пением. Впервые в своей истории пермский орган выступит в тандеме с тибетскими чашами. Параллельно в афише XVII фестиваля есть программа для детей.

По традиции, в пермском фестивале принимают участие солисты и коллективы Пермской филармонии: Уральский государственный камерный хор и оркестр русских народных инструментов имени Виктора Салина.

Ранее стало известно, что 30 сентября в Нижнем Новгороде стартует двухмесячный фестиваль народной музыки «Наследие. Грани традиции». Гости мероприятия смогут ознакомиться с традициями народной музыки, услышать произведения, ставшие классикой, а также познакомиться с современными экспериментами. В программу войдут концерты, мастер-классы, а также творческие встречи с музыкантами.