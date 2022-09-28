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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль народной музыки

Фестиваль «Наследие. Грани традиции» пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: nizhny800.ru

Фестиваль народной музыки «Наследие. Грани традиции» стартует в Нижнем Новгороде и Нижегородской области 30 сентября. Как уточняет портал «Нижний 800», гости мероприятия смогут ознакомиться с традициями народной музыки, услышать произведения, ставшие классикой, а также познакомиться с современными экспериментами.

Культурное мероприятие будет продолжаться на протяжении двух месяцев. В программу войдут концерты, мастер-классы, а также творческие встречи с музыкантами. Отмечается, что мероприятие поддержано грантом «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».

Ранее сообщалось, что XXII всероссийский фестиваль любительских театров «Успех» откроется в конце сентября в городе Слюдянка Иркутской области на берегу озера Байкал.

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Варвара Кошечкина
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