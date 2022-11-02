Шойгу заявил об использовании США ситуации на Украине для ослабления союзников

Шойгу: США используют сложившуюся ситуацию для ослабления своих союзников в Европе

США используют сложившуюся ситуацию для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.

В то же время, он напомнил, что основной целью «деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия». Министр также сообщил, что страны Запада поощряют эскалацию конфликта на Украине.

Ранее Шойгу заявил, что Москва предлагает западным странам принять участие в урегулировании напряженности вокруг Украины и прекратить вооружать Киев.

Последние переговоры российской и украинской делегаций о очном формате прошли в марте в стамбульском дворце Долмабахче. Комментируя итоги встречи, Песков сказал, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе. В конце сентября украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.