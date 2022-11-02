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12:19, 2 ноября 2022Россия

Шойгу заявил об использовании США ситуации на Украине для ослабления союзников

Шойгу: США используют сложившуюся ситуацию для ослабления своих союзников в Европе

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США используют сложившуюся ситуацию для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.

В то же время, он напомнил, что основной целью «деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия». Министр также сообщил, что страны Запада поощряют эскалацию конфликта на Украине.

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Ранее Шойгу заявил, что Москва предлагает западным странам принять участие в урегулировании напряженности вокруг Украины и прекратить вооружать Киев.

Последние переговоры российской и украинской делегаций о очном формате прошли в марте в стамбульском дворце Долмабахче. Комментируя итоги встречи, Песков сказал, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе. В конце сентября украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

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Евгения Куликова
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