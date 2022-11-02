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23:24, 2 ноября 2022Россия

В Госдуме оценили желание Зеленского поехать в Крым

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский приедет в Крым только в автозаке

Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский если и поедет в Крым, то только в автозаке. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников», — сказал политик. Он добавил, что из окна автозака украинский лидер «сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост».

Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению поведал, что намеревается поехать в Крым «после победы» Украины. «Очень хочу увидеть море», — признался он. Позднее вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко заявила «Ленте.ру», что Зеленскому не удастся осуществить свои планы, так как на полуострове его не ждут.

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Марина Совина
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