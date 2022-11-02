Microsoft выпустит недорогой компьютер с рекламой

XDA Developers: Microsoft запланировала создать дешевый компьютер со встроенной рекламой

Microsoft запланировала разработку и выпуск дешевого компьютера. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты медиа изучили обновленный список вакансий, предложенных американской корпорацией. Среди прочих IT-гигант начал искать топ-менеджера, который занялся бы развитием новой бизнес-модели Microsoft. В описании указано, что руководитель направления возглавит работу недорогого компьютера, стоимость которого была бы компенсирована встроенными платными сервисами.

Исходя из описания вакансии, авторы предположили, что Microsoft может создать линейку компьютеров, которые будет интегрированы с фирменными облачными сервисами — например, Microsoft 365. С этой целью инженеры компании могут разработать специальную версию Windows 11 с рекламой.

Согласно описанию вакансии, новые компьютеры будут ориентированы в первую очередь на бизнес-пользователей. Однако дешевые ПК с Windows и рекламой должны быть доступны и для обычных потребителей.

В середине сентября инсайдеры сообщили, что Microsoft запланировала представить первый ноутбук для геймеров в своей линейке компьютеров. Судя по слухам, девайс будет базироваться на процессорах Intel Alder Lake серии H и иметь видеокарту Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.