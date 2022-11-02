Устроивший стрельбу в Пермском университете попросил повторную судмедэкспертизу

Устроивший стрельбу в Пермском университете требует повторную психиатрическую экспертизу

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете в сентябре 2021 года, потребовал провести повторную психиатрическую экспертизу, сообщает URA.RU.

«Во время проведения судебной медицинской экспертизы сотрудники конвойной службы оскорбляли меня нецензурной бранью, забрали личные вещи. Я дал неполные ответы на вопросы специалистов, проводивших экспертизу. Кроме того, у меня была сильная боль в горле, из-за чего было тяжело говорить», — заявил Бекмансуров.

Кроме того, фигурант отказался от дачи показаний в суде. При этом он признал вину и сказал, что раскаивается.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о вменяемости Бексмансурова. Студенту была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.

20 сентября 2021 года вооруженный гладкоствольным оружием Бекмансуров пришел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате в учебном заведении началась паника. Студенты пытались спастись от стрелка, выпрыгивая из окон учебных корпусов. Тогда погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

В настоящее время Бекмансурова судят за нападение и убийства.