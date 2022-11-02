Россияне стали тратить меньше денег на смартфоны

«Ъ»: в России средняя стоимость смартфонов снизилась на 15% в третьем квартале 2022 года

Продажи смартфонов в России в третьем квартале 2022 года упали на 30 процентов в номинальном выражении и на 43 процента в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции».

Так, в этом периоде россияне приобрели 5,6 миллиона смартфонов, потратив на покупки 107,8 миллиарда рублей. Самым популярным брендом у граждан стал Xiaomi (вместе с суббрендом Poco) — доля таких гаджетов в общих продажах составила 41,3 процента. На втором месте оказались устройства Realme (16,4 процента), далее — Samsung, Tecno и Apple. При этом спрос на Samsung и Apple в годовом выражении сократился с 30 до 9,9 процента и с 15 до 6 процентов соответственно.

С июля по сентябрь средняя стоимость смартфонов упала на 15 процентов, до 19,3 тысячи рублей. На снижение среднего чека повлияло падение спроса на iPhone, объяснил источник газеты в одном из ретейлеров. Россияне стали реже покупать продукцию Apple из-за отсутствия многих популярных приложений в AppStore, а также неработающего сервиса оплаты Apple Pay.

Россияне отдавали предпочтение дешевым смартфонам, они «становятся средством связи, а не престижным гаджетом», отметили в «Марвел-Дистрибуции». Тенденцию подтвердил источник газеты. Аналогичный тренд увидели и в «МегаФоне», компания сообщила, что интерес граждан вырос к гаджетам стоимостью от 20 тысяч до 35 тысяч рублей.

Ранее издание сообщало, что во втором квартале текущего года продажи смартфонов в розничных сетях операторов связи упали из-за проблем с поставками. В частности, выручка МТС от ретейла снизилась почти вполовину, Tele2 — на 12 процентов.

Объемы импортируемых в Россию гаджетов сократились на фоне введения западных санкций из-за военных действий на Украине, из-за чего ряд зарубежных компаний решил сократить бизнес в стране. Например, окончательно покинуть российский рынок может Huawei, причем ранее производитель полностью прекратила ввоз товаров в страну. Также об уходе из страны заявил российский бренд телефонов Inoi, компания переместилась в Эстонию.

