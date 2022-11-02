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02:23, 2 ноября 2022Мир

Россия заявила о соблюдении гуманитарного права при проведении СВО

В МИД РФ заявили, что СВО проводится в полном соответствии с гуманитарным правом

Фото: Pixabay

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится в полном соответствии с международным гуманитарным правом, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что РФ отвергает любые обвинения в связи с проведением СВО на Украине. «Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — подчеркнул он.

Комментируя попытки НАТО вменить России причастность к применению веществ нервно-паралитического действия, он заявил, что такие обвинения выглядят цинично, поскольку эти страны отказываются выполнять свои международно-правовые обязательства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина окончательно превратилась в «тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права».

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Марина Совина
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