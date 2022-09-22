Лавров заявил о превращении Украины в «государство нацистского толка»

Глава МИД Лавров: Украина превратилась в «тоталитарное государство нацистского толка»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина окончательно превратилась в «тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права». Его цитирует «Коммерсантъ».

Также министр посчитал, что поставляющие Украине оружие заинтересованы в продолжении конфликта. «Москва не допустит того, чтобы Украина использовалась западными странами как плацдарм для угроз безопасности РФ», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что вооруженным силам России и республик Донбасса противостоит не только украинская армия, но и военная машина коллективного Запада.

Кроме того, он высказался, что референдумы на территориях областей Украины стали ответом на пожелание президента Владимира Зеленского «убрать русских с территории, подконтрольной Киеву».