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Лавров назвал референдумы ответом на пожелания Зеленского

Глава МИД Лавров: референдумы стали ответом пожеланию Зеленского убрать русских с Украины
СюжетРеферендум на Донбассе:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Референдумы на территориях освобожденных областей Украины стали ответом на пожелание президента Владимира Зеленского убрать русских с территории, подконтрольной Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Апофеозом стало интервью господина Зеленского пятого августа прошлого года, в котором он посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков убираться в Россию. Мне кажется, те решения, которые приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, это ответ на его пожелания», — заявил Лавров.

Накануне глава российского МИД заявил об актуальности целей специальной военной операции на Украине. «Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины», — объяснил министр.

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Василий Мека
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