Лавров назвал референдумы ответом на пожелания Зеленского

Глава МИД Лавров: референдумы стали ответом пожеланию Зеленского убрать русских с Украины

Референдумы на территориях освобожденных областей Украины стали ответом на пожелание президента Владимира Зеленского убрать русских с территории, подконтрольной Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Апофеозом стало интервью господина Зеленского пятого августа прошлого года, в котором он посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков убираться в Россию. Мне кажется, те решения, которые приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, это ответ на его пожелания», — заявил Лавров.

Накануне глава российского МИД заявил об актуальности целей специальной военной операции на Украине. «Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины», — объяснил министр.