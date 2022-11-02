Пригожин заявил о готовности оплатить британское дело против ЧВК «Вагнер»

Пригожин предложил профинансировать иск британской компании против ЧВК «Вагнер»

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин готов оплатить иск британской компании McCue Jury & Partners против ЧВК. Об этом сообщили в пресс-службе «Конкорд».

По словам бизнесмена, он относится к иску позитивно, поскольку ему это льстит и подчеркивает вклад, который «вносит группа "Вагнер" в разрушение режима контроля НАТО над Киевом».

Пригожин сообщил, что его юристы проинформировали о нехватке средств у компании McCue Jury & Partners для ведения этого дела. «Я предлагаю вышеуказанной компании оплатить их, безусловно нелегкую, важную работу из собственных средств. Так как я нахожусь под санкциями, необходимо оформить ряд юридических документов, которые позволят компании McCue Jury & Partners получить эти деньги», — добавил он.

Ранее сообщалось, что британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск против «группы Вагнера» из-за ее действий на Украине. Дело будет финансироваться за счет краудфандинга. Судебный процесс поддержали украинские чиновники, а также экс-премьер Британии Борис Джонсон.

В Кремле сочли неквалифицированной постановку вопроса о судебных претензиях британских юристов к частной военной компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Кремль не может говорить о деятельности «Вагнер», поскольку это частная компания.

