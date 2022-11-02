Кремль отреагировал на судебные претензии британских юристов к ЧВК «Вагнер»

Песков счел неквалифицированными судебные претензии британских юристов к ЧВК «Вагнер»

В Кремле считают неквалифицированной постановку вопроса о судебных претензиях британских юристов к частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

До этого стало известно, что одна из юридических компаний в Великобритании намерена подать иск против ЧВК из-за ее действий на Украине.

Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Кремль не может говорить о деятельности «Вагнер», поскольку это частная компания.

«Это абсолютно поверхностное утверждение, поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьезных шагах», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о претензиях британских юристов к ЧВК «Вагнер».

1 ноября сообщалось, что британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подаст иск против «группы Вагнера». Дело будет финансироваться за счет краудфандинга. Судебный процесс поддержали украинские чиновники, а также экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.