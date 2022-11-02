В РПЦ осудили публичные каминг-ауты

Представитель РПЦ Легойда назвал публичные каминг-ауты «пропагандистскими акциями»

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что публичные каминг-ауты, в рамках которых люди заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерности, стали сейчас элементами пропаганды. Его слова приводит РИА Новости.

Легойда осудил публичные каминг-ауты и назвал их «пропагандистскими акциями». В ответ на них «прогрессивной общественности» якобы следует поддерживать тех людей, «кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведения предметом общего достояния».

Представитель РПЦ предположил, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды вернет обществу идею о личной жизни.

«Мне кажется, что в последнее время общество практически потеряло представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Причем неважно, является ли оно гетеро- или гомосексуальным. Думаю, что принятый закон, по крайней мере в определенной мере, это представление вернет», — подчеркнул он.

Ранее Легойда призвал не унижать представителей ЛГБТ. «Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех», — напомнил он.