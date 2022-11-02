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04:49, 2 ноября 2022Интернет и СМИ

В России оценили решение Маска уволить совет директоров Twitter

Сенатор Пушков назвал актом справедливости решение Маска уволить совет директоров Twitter
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council Of Russia/ Globsllookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал решение американского миллиардера и изобретателя Илона Маска уволить совет директоров Twitter после покупки компании.

По словам сенатора, совет был сторонником либерального диктата, произвольных блокировок и культуры отмены, но теперь их самих «отменили».

«Это справедливо: адепты культуры отмены должны ощутить ее последствия на себе. Так что Маск, как минимум, совершил акт справедливости», — подчеркнул Пушков.

Ранее Илон Маск заявил, что роспуск совета директоров компании Twitter и переход управления полностью под его контроль носит временный характер. О том, что Маск возглавил Twitter, стало известно 28 октября. Сам миллиардер объяснил покупку желанием помочь человечеству.

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Марина Совина
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