Илон Маск прокомментировал роспуск совета директоров Twitter

Илон Маск заявил, что роспуск совета директоров компании Twitter носит временный характер

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что роспуск совета директоров компании Twitter и переход управления полностью под его контроль носит временный характер. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети.

«Это временно», — отметил Маск в микроблоге, не уточнив, как долго сохранится такое положение дел.

Ранее стало известно, что Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании. «В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — уточняется в одном из документов, размещённых в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

О том, что Маск возглавил Twitter, стало известно 28 октября. Сам миллиардер объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству.