Поставки российского СПГ выросли почти до рекордного уровня

Bloomberg: экспорт российского сжиженного природного газа вырос почти до рекордного уровня

Российские поставки сжиженного природного газа (СПГ) выросли в октябре почти до рекордного уровня, пишет Bloomberg.

В октябре экспорт СПГ из России вырос на 1,1 процента в годовом выражении до самого высокого уровня с марта. Хотя почти половина топлива все еще находится в пути, основными странами-импортерами были Франция, Китай и Япония. В настоящее время нет никаких прямых санкций в отношении российского СПГ.

Рост экспорта показывает, что спрос на топливо по-прежнему высок в преддверии зимы, отмечает издание. Так, по словам трейдеров, Китай увеличил закупки российского СПГ.

Между тем Великобритания решила полностью прекратить импорт сжиженного природного газа из России. Эмбарго на поставки начнет действовать 1 января 2023 года. Соединенное Королевство таким образом поддерживает страны по всему миру в решении снизить зависимость от российского газа.