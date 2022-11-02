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17:30, 2 ноября 2022Силовые структуры

Спецназ Росгвардии обнаружил тысячу снарядов и 400 мин под Херсоном

Спецназ Росгвардии обнаружил 1,5 тысячи боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Фото: «Росгвардия»

Росгвардейцы обнаружили боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, спецназ ведомства во время разведки нашел более 1,5 тысячи украинских боеприпасов. Среди них 400 мин калибром 120 миллиметров, свыше тысячи артиллерийских снарядов калибром 125 и 152 миллиметра и около 120 взрывателей.

Все найденное и пригодное для применения росгвардейцы передали российской армии. А поврежденные мины и снаряды уничтожили на специальных безопасных площадках.

Ранее стало известно, что Росгвардия выявила 27 пособников ВСУ и изъяла оружие под Херсоном и в Запорожье.

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Екатерина Власова
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