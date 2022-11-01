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11:30, 1 ноября 2022Силовые структуры

Росгвардия выявила 27 пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы выявили 27 пособников ВСУ и изъяли оружие под Херсоном и в Запорожье

Фото: РИА Новости

Росгвардия выявила 27 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы продолжают обеспечивать общественный порядок в этих регионах России. За неделю бойцы спецслужбы изъяли 170 единиц огнестрельного оружия, гранаты, выстрелы для гранатомета, артиллерийские снаряды, более 50 тысяч патронов различного калибра, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ).

Сотрудники Росгвардии отметили, что местные жители часто сообщают им о подозрительных лицах и находках, чем помогают в борьбе с диверсантами.

Ранее стало известно, что росгвардейцы ликвидировали около 200 украинских военных и уничтожили боевую технику ВСУ.

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Екатерина Власова
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