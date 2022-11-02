Раздавивший московское такси вместе с пассажиром водитель самосвала сбежал

Водитель самосвала, раздавивший такси с пассажиром в центре Москвы, сбежал с места аварии

Водитель самосвала, раздавивший такси с пассажиром в центре Москвы, сбежал с места аварии. Об этом сообщает столичная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Информации о ходе поисков водителя, устроившего смертельное ДТП, прокуратура не приводит.

«Водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся. По предварительной информации, в салоне автомобиля такси есть погибшие — водитель и пассажир», — рассказали в прокуратуре.

О ДТП стало известно утром 2 ноября. Дептранс Москвы опубликовал видео момента смертельной аварии. На кадрах видно, что таксист остановился на специальной разметке перед автобусом, чтобы забрать пассажира. Уже через три секунды самосвал на большой скорости въезжает в такси и протаскивает машину на несколько метров вперед. В результате такси с пассажиром и водителем оказалось зажато между автобусом и самосвалом.