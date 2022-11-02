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14:53, 2 ноября 2022Силовые структуры

С осужденного за взятку от главного вора России генерала СК сняли судимость

Мосгорсуд снял судимость с осужденного за взятку генерала СКР Никандрова
СюжетВоры в законе:
Денис Никандров

Денис Никандров. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Решением Мосгорсуда с бывшего первого заместителя руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) генерала Дениса Никандрова досрочно сняли судимость. Об этом в среду, 2 ноября, со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает РБК.

Никандров был осужден на пять лет в августе 2018 года за получение взятки от представителей криминального сообщества за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) — приближенного главного вора в законе России Захария Калашова (Шакро Молодого). Вместе с ним по этому делу были осуждены бывший замначальника УСБ СКР Александр Ламонов (осужден на пять лет колонии) и бывший руководитель УСБ СКР Михаил Максименко (осужден на 13 лет).

24 мая 2019 года суд Нижнего Тагила досрочно освободил бывшего генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова.

Владимир Седов
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