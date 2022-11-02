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10:39, 2 ноября 2022Россия

Бывшая сотрудница Госдумы найдена мертвой

Экс-сотрудница аппарата Госдумы была найдена мертвой у больницы для госслужащих в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывшая сотрудница аппарата Госдумы найдена мертвой у здания больницы для госслужащих в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, тело 81-летней женщины было обнаружено около 7 часов утра 2 ноября. Известно, что в больнице она проходила курс лечения. Помимо этого известно, что ее супруг возглавлял кафедру в Российской академии госслужбы.

Причины трагедии в данный момент устанавливаются. Характер травм может свидетельствовать о самоубийстве.

29 октября депутата Госдумы и чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. 71-летний Карпов поскользнулся, упал и ударился головой, в результате чего ему понадобилась помощь медиков.

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Варвара Кошечкина
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