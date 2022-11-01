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21:09, 1 ноября 2022Спорт

Помощник Карпова привел новые данные о состоянии шахматиста

Помощник Анатолия Карпова Степанян назвал ересью сообщения про нападение на шахматиста
Анатолий Карпов

Анатолий Карпов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Альберт Степанян, помощник чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, привел новые данные о его состоянии. Его слова приводит ТАСС.

Степанян заявил, что 71-летний Карпов поскользнулся, упал и ударился головой, в результате чего ему понадобилась помощь медиков. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга. «Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», — подчеркнул помощник.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. По информации Telegram-канала «112», его состояние оценивалось как тяжелое.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Анастасия Борисова
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