Стало известно о подключении Анатолия Карпова к аппарату ИВЛ

112: чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом стало известно Telegram-каналу 112.

По информации источника, у 71-летнего гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, гематомы головы, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Отмечается, что состояние Карпова осложняется хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали в Москве. В «Единой России» рассказали, что гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. По данным медицинского учреждения, состояние Карпова тяжелое.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.