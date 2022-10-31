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19:10, 31 октября 2022Спорт

Появились подробности о состоянии госпитализированного Карпова

В «Единой России» заявили, что травма шахматиста Анатолия Карпова носит бытовой характер

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Пресс-служба «Единой России» в Госдуме рассказала о состоянии госпитализированного депутата фракции, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Подробности приводит РИА Новости.

В «Единой России» рассказали, что 71-летний гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. «Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнули представители партии.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали в Москве. У него диагностировали перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму. Гроссмейстер был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. По данным медицинского учреждения, состояние Карпова тяжелое.

Анатолий Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Анастасия Борисова
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