Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве

Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Карпова госпитализировали в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Предварительно, он получил травмы из-за падения», — заявил источник в правоохранительных органах. 71-летний гроссмейстер был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского.

PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис подчеркнул, что появившаяся ранее информация об избиении Карпова не соответствует действительности. По данным медицинского учреждения, состояние Карпова тяжелое.

Анатолий Карпов — чемпион мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.