Дворкович прокомментировал госпитализацию Карпова

Президент FIDE Дворкович заявил, что шахматист Карпов находится в стабильном состоянии

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал госпитализацию 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Дворкович заявил, что 71-летний Карпов находится в стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали в Москве. У него диагностировали перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму. Гроссмейстер был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. По данным медицинского учреждения, состояние Карпова тяжелое.

Анатолий Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.