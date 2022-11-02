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19:11, 2 ноября 2022Из жизни

Сотрудница медцентра украла у работодателя миллионы рублей ради снятия стресса

Daily Mail: в Ланкашире сотрудница медицинского центра украла с работы £155 тысяч

Фото: unsplash

Сотрудница медицинского центра из британского графства Ланкашир украла у работодателя 155 тысяч фунтов стерлингов (11 миллионов рублей) и заявила, что сделала это из-за стресса. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летняя Жаклин Роджер призналась, что в период с апреля 2014 по февраль 2018-го выводила со счетов клиники средства при помощи мошеннических схем. В ходе следствия стало известно, что в 2011 году она завела тайный роман с одним из докторов клиники, Иэном Хатроном. Эти отношения продлились до замужества женщины. Сначала Роджер заявила, что Хартрон заставил ее силой вступить в эту связь, но это заявление было опровергнуто следователями.

Позже она говорила, что совершала кражи с работы ради снятия стресса. Когда ее отношения с доктором стали достоянием общественности, она отправила бывшим коллегам несколько сообщений с признаниями и извинениями. «Иэн, это Жаклин. Это я сделала. Мне так жаль, так стыдно. Вы все такие милые люди», — написала она бывшему возлюбленному. «Мне очень жаль и стыдно за то, что я сделала. Вы все были так добры ко мне! Я заслуживаю наказания», — говорилось в письме другому врачу медцентра.

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Из-за потери существенной для бизнеса суммы центр пришлось закрыть. Роджер признала вину в содеянном в суде, что помогло ей уменьшить срок заключения в тюрьме с 21 месяца до полутора лет.

Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании Шерил Шэкли приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за кражу денег со счетов компании, в которой она работала. Она объяснила, что делала это из-за недовольства низкой зарплатой.

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Евгения Черкасова
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