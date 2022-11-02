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12:10, 2 ноября 2022Наука и техника

Перспективы роботов-хирургов оценили

Research and Markets: рынок роботов вырастет из-за большого числа хирургических операций

Фото: Yara Nardi / Reuters

Аналитики Research and Markets оценили перспективы рынка хирургических роботов. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале PRNewswire.

По оценкам специалистов компании, рынок роботов-хирургов в США вырастет к 2028 году до 17,674 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2021 году его оценили в 6,839 миллиарда долларов. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка составит 14,8 процента. В отчете говорится, что медицинские роботы будут более востребованы из-за большого количество хирургических операций.

В материале уточняется, что основное преимущество роботов в медицине заключается в том, что умные машины можно использовать в малоинвазивной хирургии. Роботы позволяют точно манипулировать хирургическими инструментами «за пределами возможностей человека в небольшом операционном пространстве». Одной из причин растущего числа хирургических операций аналитики назвали ожирение, из-за которого обостряются различные тяжелые заболевания. По оценке экспертов, роботы помогут обойти ограничения традиционной лапароскопии.

В заключении авторы отметили, что роботов будут чаще применять в первичной и бариатрической хирургии. Однако высокая стоимость оборудования будет тормозить распространение умных машин.

В январе разработанный специалистами Университета Джонса Хопкинса (США) робот самостоятельно провел сложную операцию без вмешательства человека. По словам ученых, робот уже сделал четыре подобные операции, и все завершились успешно.

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Андрей Ставицкий
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