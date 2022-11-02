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00:34, 2 ноября 2022Спорт

Олимпийский чемпион по вольной борьбе примет участие в спецоперации на Украине

Wargonzo: Олимпийский чемпион по борьбе Таймазов примет участие в спецоперации на Украине
Артур Таймазов

Артур Таймазов. Фото: страница Министерства спорта РСО-Алания во «ВКонтакте»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов примет участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил проект Wargonzo в Telegram-канале.

Отмечается, что встреча с осетинским спортсменом, а ныне депутатом Госдумы, произошла на передовой в Донбассе.

«Источники из окружения легенды сообщили, что Артур присматривался к местным, донецким, подразделениям с целью — определится, за какое из них он отправится воевать», — говорится в сообщении. В Wargonzo добавили, что выбор Таймазова может шокировать многих.

Марина Совина
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