Олимпийский чемпион по вольной борьбе примет участие в спецоперации на Украине

Wargonzo: Олимпийский чемпион по борьбе Таймазов примет участие в спецоперации на Украине

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов примет участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил проект Wargonzo в Telegram-канале.

Отмечается, что встреча с осетинским спортсменом, а ныне депутатом Госдумы, произошла на передовой в Донбассе.

«Источники из окружения легенды сообщили, что Артур присматривался к местным, донецким, подразделениям с целью — определится, за какое из них он отправится воевать», — говорится в сообщении. В Wargonzo добавили, что выбор Таймазова может шокировать многих.

